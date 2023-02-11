Володин обнаружил у себя экстрасенсорные способности Спикер гордумы Екатеринбурга Володин заявил, что видит ауру людей и лечит без лекарств

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Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин выступил на эзотерическом фестивале, где заявил, что способен видеть ауру людей и лечить без лекарств, передает MK.RU. Спикер гордумы рассказал, что пришел к мысли о подобных практиках после того, как закончил службу в МВД. По словам Володина, он чувствовал, что ему «не хватало энергии», и тогда начал медитировать, что помогло ему «вылечить весь организм», а затем записался на курсы целительских практик.

Я умею видеть ауру других людей. Например, если я разговариваю с другим человеком и вижу, что у него резко поменялся цвет ауры на темно-зеленый, то он врет, — сообщил Володин.

Спикер рассказал, что когда они ездят отдыхать с детьми, то никогда не берут с собой лекарства. Екатеринбургский парламентарий утверждает, что знает, «как правильно вылечить их».

Я пропускаю их энергию через себя, чищу их, и через час-полтора снимаются все проблемы, — поделился Володин опытом.

Депутат также раскритиковал развитие фармакологии, вновь подчеркнув, что не пользуется лекарствами, а лечит себя сам. Володин убежден, что на самом деле лекарства не нужны, так как «у всех есть возможность отказаться от таблеток», чтобы «спокойно жить и развиваться».

Ранее президент Национальной ассоциации народной медицины Владимир Егоров заявил, что народные методики могут помочь людям с аутоиммунными заболеваниями. В качестве примера он привел ревматоидный артрит, для лечения которого, по его словам, сейчас нет полностью эффективных методик, а существующие лекарства имеют серьезные побочные эффекты и подходят не всем.