Высадку животных без хозяев из пригородных электричек запретят в 2024 году

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В 2024 году запрет на высадку питомцев без хозяев распространят на пригородные электрички, сообщил ТАСС заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников. Он не назвал точные сроки, однако подчеркнул, что много времени это не займет.

На сегодня есть общий документ — порядок действий работников филиалов ОАО «РЖД» и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах пригородного сообщения, а также на отдельных объектах пассажирской инфраструктуры животных без владельцев. Он доведен до всех пригородных компаний. Сейчас идет разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК с учетом этого порядка, — сказал он.

11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург нашла в вагоне кота по кличке Твикс и выбросила его на улицу, что было зафиксировано видеокамерами. Животное замерзло. После этого Колесников заявил, что женщину, которая высадила кота Твикса на мороз на вокзале в Кирове, временно отстранили от работы. Кота, поисками которого занимались порядка 300 волонтеров, позднее нашли на морозе мертвым.

В феврале Колесников сообщил, что запрет на высадку животных без хозяина из поездов планируется распространить в том числе и на электрички. Тогда он отмечал, что для этого будет необходимо провести «некоторое количество корпоративных процедур».