Выплату в 10 тысяч получили 39,3 млн российских пенсионеров

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили порядка 39,3 млн российских пенсионеров. Кроме того, аналогичную выплату получили около 20,6 млн родителей школьников. Об этом Голикова сообщила на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством «Единой России». Её слова приводит ТАСС.

Напомним, что первую выплату утвердил ранее президент. Глава государства заявил, что тысяча рублей для пожилых россиян «подъедается инфляцией», поэтому суммы явно недостаточно. В связи с этим Путин призвал организовать эту сентябрьскую выплату.

Вторая — предназначенная родителям — должна была помочь им подготовить детей к школе. Её получили семьи, в которых есть дети в возрасте от шести до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет, продолжающие учиться в школе.

У нас таких детей в стране 20,7 млн человек, на сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей, на общую сумму 206 млрд рублей, — отметила Голикова.

Помимо этого вице-премьер доложила, что работодателям возместят частичные расходы на оплату труда принятых на работу граждан, которые были зарегистрированы как безработные в центрах занятости на 1 января 2021 года. В частности, более 26 тысяч работодателей уже подали соответствующие заявления на 159 тысяч занятых мест.

Наконец, почти 93 тысяч россиянок, которые встали на учёт на ранних сроках беременности, получили право на получение повышенных пособий. Голикова отметила: на пособие потратят 892 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить «материнскую зарплату». В случае если женщина рожает троих детей, она теряет 10 лет трудового стажа и определённый доход, отметила в ходе дебатов секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» по информационной политике Марина Ким. В этой связи материнство было предложено приравнять к профессии с соответствующей заработной платой.