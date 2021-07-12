В России предложили увеличить «материнскую зарплату»

Порядка двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) должна составлять так называемая материнская зарплата в РФ. Об этом в ходе дебатов на телеканале ОТР заявила секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» по информационной политике Марина Ким.

В ходе дебатов Ким отметила , что в случае если женщина рожает троих детей, она теряет 10 лет трудового стажа и определённый доход. В этой связи материнство было предложено приравнять к профессии с соответствующей заработной платой.

Мы за то, чтобы материнство приравнять к профессии и защищать трудовой стаж и платить мамам зарплату. Например, до двух МРОТ, если МРОТ будет доведён до 15 тысяч рублей, то 30 тысяч рублей гарантированно получит каждая женщина, которая сегодня думает, рожать ребёнка или нет, — сказала Марина Ким.

В настоящее время в РФ женщинам при уходе в декрет выплачивается пособие по беременности и родам. При этом декретные выплаты начисляются за 70 дней до родов и 70 дней после. Пособие выплачивается в размере 100% средней зарплаты роженицы, получаемой ею за последние 24 месяца.

Кроме того, в течение полутора лет выплачивается пособие по уходу за ребёнком, которое составляет 40% от среднего заработка, но не менее 7 тысяч рублей и не более 29,6 тысячи рублей.

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