Выигравший миллиард токарь из Тюмени рассказал о планах на будущее Выигравший миллиард тюменец рассказал, что не собирается бросать работу

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Токарь из Тюмени Юрий Семин, который выиграл 1 млрд рублей в новогоднюю лотерею, рассказал, что ни он, ни его жена Светлана не планируют бросать работу. В беседе с aif.ru мужчина и его супруга заявили, что знают цену деньгам и хотят потратить выигрыш рационально.

В первую очередь хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином, — пояснила Светлана.

Юрий также рассказал, что хочет обустроить для жены, которая работает логопедом, кабинет, где она смогла бы и дальше помогать детям развивать речь. Также чета Семиных в ближайшее время планирует путешествие и покупку автомобиля, какую-то часть средств пара отдаст на благотворительность.

Представители компании «Столото» ранее заявили, что жители Тюмени стали третьими лотерейными миллиардерами. По итогам тиража, разыгранного 1 января, еще 87 граждан России стали миллионерами, а 22 участника получили по 454 тысячи рублей.

Еще 80 россиян стали богаче на 162 тысячи рублей. Всего было разыграно более 2,7 млрд рублей, выигрышными оказались 9,2 млн билетов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что однажды выиграть в лотерею повезло и его семье. Первый автомобиль главы государства, «Запорожец», был получен именно таким образом. По словам Путина, его мама, работавшая санитаркой, купила лотерейный билет на сдачу в столовой.