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27 июля 2025 в 06:36

Выглядеть на миллион без лишних трат? Легко! Вот хитрые советы стилистов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выглядеть стильно и дорого можно без огромных затрат на брендовые вещи. Секрет в правильном сочетании базовых элементов гардероба и акцентах, которые создают впечатление продуманного образа. Несколько простых приемов помогут вам выглядеть на порядок дороже реальных затрат.

Начните с идеального кроя — вещи по фигуре выглядят дороже, даже если они из масс-маркета. Добавьте один-два аксессуара из натуральных материалов (кожа, металл, камень). Соблюдайте правило трех цветов в одном образе — монохромные сочетания всегда выглядят статусно. Уделите внимание деталям: качественная обувь и сумка задают тон всему образу. И главное — уверенность: даже скромный наряд будет смотреться дорого, если носить его с достоинством.

Ранее также сообщалось о том, как правильно хранить зимнюю одежду. С этими советами куртки, свитеры и шапки сохранятся в идеальном состоянии и будут служить гораздо дольше.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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