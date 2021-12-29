Должников предупредили об отказе в выезде за рубеж

Российских туристов, планирующих путешествия за рубеж на новогодние праздники, предупредили об ограничениях выезда за пределы страны из-за задолженностей, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Желающим отправиться за границу рекомендуется узнать о задолженности и погасить её в случае необходимости.

Размер задолженности, позволяющий установить ограничение на выезд из страны, составляет 30 тысяч рублей. Исключениями являются неуплаты по алиментам, возмещению вреда здоровью и в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда от преступлений, максимальный долг по которым составляет 10 тысяч рублей.

Кроме того, если турист не погасил задолженность за два месяца после окончания срока добровольного исполнения, то постановление о запрете выезда может быть вынесено в том числе при задолженности от 10 тысяч рублей.

Узнать о задолженности и погасить её в случае необходимости можно на сайте и в мобильном приложении ФССП России. Отмечается, что по состоянию на 1 декабря действовало 4,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев посоветовал заёмщикам, имеющим текущую или закрытую задолженность, за 10–14 дней до выезда за границу уточнить на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) наличие своих данных в базе исполнительных производств. В случае обнаружения этой информации необходимо погасить долг и сообщить об этом в ведомство, наложившее запрет на выезд.