Вспышку в небе над Смоленском приняли за метеорит

https://static.news.ru/photo/fba15946-3253-11eb-90c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Смоленск/vk.com

Местный житель снял на видео яркую вспышку непонятного происхождения, которую жители Смоленска приняли за свечение, вызванное падением метеорита. Ролик снял видеорегистратор 28 ноября 2020 года.

Предположение о том, что это мог быть метеорит, выдвинул Telegram-канал «Подъём», который и разместил запись с регистратора. Однако в МЧС заявили, что никаких данных об этом не поступало.

При этом другие жители Смоленска также начали рассказывать, что накануне видели странное свечение.

В начале ноября в Интернете опубликовали видео, на котором можно увидеть момент падения метеорита в ливанской провинции Аккар. На кадрах видно, как большой огненный шар приближается к земле, постепенно угасая по мере приближения. Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Аль-Талиль, сообщал NEWS.ru.