Вспышку в небе над Смоленском приняли за метеорит

Местный житель снял на видео яркую вспышку непонятного происхождения, которую жители Смоленска приняли за свечение, вызванное падением метеорита. Ролик снял видеорегистратор 28 ноября 2020 года.
Предположение о том, что это мог быть метеорит, выдвинул Telegram-канал «Подъём», который и разместил запись с регистратора. Однако в МЧС заявили, что никаких данных об этом не поступало.
При этом другие жители Смоленска также начали рассказывать, что накануне видели странное свечение.
В начале ноября в Интернете опубликовали видео, на котором можно увидеть момент падения метеорита в ливанской провинции Аккар. На кадрах видно, как большой огненный шар приближается к земле, постепенно угасая по мере приближения. Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Аль-Талиль, сообщал NEWS.ru.