ВШЭ стала лучшим российским вузом в Шанхайском рейтинге

https://static.news.ru/photo/ef1ac928-be26-11eb-839c-96000091f725_660.jpg Фото: SU_HSE/twitter.com

Высшая школа экономики (ВШЭ) увеличила количество предметов в Академическом рейтинге университетов мира (ARWU, Шанхайский рейтинг) до восьми, а по пяти из них стала единственным российским университетом. Об этом вуз сообщил на своём сайте.

Количество российских вузов в мировых рейтингах ежегодно растёт. Тому способствовал проект 5-100, в котором «вышка» в течение всего проекта являлась бессменным лидером, — заявила старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина.

Наилучший результат НИУ ВШЭ показала по предмету «Математика», войдя в топ-100. Также учебное заведение впервые представлено в предметной области «Государственное управление» в диапазоне 151-200 и «Образование» в группе 401-500.

Российские вузы раньше не входили в эти области и теперь благодаря ВШЭ представлены среди мировых университетов. Кроме того, ВШЭ сохранила свои позиции по политическим наукам и входит в группу 101-150, по экономике — в 201-300, по психологии и деловому администрированию — в 301-400, по менеджменту — в 401-500.

Шанхайский рейтинг — один из самых строгих и практически не зависимых от подачи данных университетом. При этом из 54 предметов в нём нет ни одного гуманитарного.

Для «вышки», у которой традиционно сильными являются социально-экономические и гуманитарные науки, представлять единственным вузом Россию по наибольшему числу предметов — это высокое достижение усилий большой команды единомышленников — руководства, научно-педагогического состава, административных сотрудников, — заключила Карелина.

Академический рейтинг университетов мира (от Academic Ranking of World Universities), также известный как Шанхайский рейтинг, составляется в институте высшего образования Шанхайского университета и включает в себя основные высшие учебные заведения мира.

С 2009 года компания ShanghaiRanking Consultancy публикует версию Академического рейтинга университетов мира (ARWU) по предметным областям. В ней указан рейтинг университетов по 54 предметным областям в следующих категориях: естественные науки, инженерно-технические науки, науки о живой природе, медицина и общественные науки. В рейтинге участвовало более четырёх тысяч университетов мира. Первоначальной целью рейтинга было желание «выяснить разрыв между китайскими университетами и университетами мирового класса, в частности с точки зрения академической и научно-исследовательской деятельности». Вместе с тем в настоящее время ARWU является одним из ведущих мировых рейтингов университетов.

Ранее, в 2020 году, Московский государственный университет стал лучшим вузом из РФ в Шанхайском рейтинге по физике.