«Всем до лампочки»: директор ЦИФФРА о дефиците элитного алкоголя Директор ЦИФРРА Дробиз: россияне не заметят дефицита премиального алкоголя

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Большая часть россиян не заметит дефицита дорогостоящего алкоголя перед Новым годом, рассказал НСН директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. По его словам, нехватка на данный момент некритична и может быть легко заменена другими продуктами. Эксперт отметил, что большинство россиян не покупает премиальный алкоголь, им «до лампочки» его отсутствие.

Это не критическая нехватка, она легко замещается другим продуктом. Это касается только 10% жителей России, которые выпивают эту продукцию. Это самые состоятельные, всем остальным до лампочки и до фонаря, — сказал Дробиз.

Специалист заявил, что проблема с дефицитом премиального алкоголя придумана бизнесом, который зарабатывает на его продаже огромные деньги.

Бьет в барабаны бизнес, но он защищает не потребителя, а собственные интересы. Эти раскрученные бренды позволяют бизнесу иметь колоссальную маржинальность, — заключил Дробиз.

Аналитики алкогольного рынка в России ранее рассказали, что популярные алкогольные напитки могут оказаться недоступными для россиян в Новый год. По словам производителей, игристые вина, французский коньяк и шотландский виски раскупают за пару дней. Основной причиной стали санкции, которые были введены против России, а также тот факт, что многие иностранные производители покинули Россию.