Всех участников испытаний вакцины центра «Вектор» выписали из стационара

https://static.news.ru/photo/7aabeadc-f1c0-11ea-9d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Последняя группа из 20 добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», выписана из стационара. Самочувствие всех пациентов хорошее.

Всего в тестировании препарата участвовали 100 человек. Они дважды получили вакцину и прошли «госпитальный» этап наблюдения, продолжительность которого составляет 23 дня. У всех добровольцев сформировался иммунитет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Вакцина от центра «Вектор» проходит второй этап клинических испытаний. Разработчики предполагают, что длительность иммунитета, который создаёт препарат, будет не меньше, чем у вакцины от гриппа. Третий этап испытаний будет проводиться после регистрации препарата, которая может пройти в ускоренном порядке.

Как ранее писал NEWS.ru, первая российская вакцина против коронавируса «Спутник V», созданная центром имени Гамалеи, будет двух категорий: для взрослых и детей. Более лёгкий вариант препарата появится после испытаний на добровольцах.