«Все уже уплатил»: Шнуров объяснился из-за миллионных долгов перед ФНС Сергей Шнуров заявил, что он погасил все долги перед ФНС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Рок-музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг в беседе с РБК информацию о долге перед Федеральной налоговой службой России. По его словам, в распоряжении журналистов оказались устаревшие данные и его долг уже погашен.

Тот скриншот, который публикуют, — это необновленный скрин моего личного кабинета. Налоги за первый квартал этого года. Которые уже уплачены. Как он попал к «журналистам» — вопрос, — объяснил музыкант.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Сергей Шнуров задолжал налоговой более 4,5 млн рублей. По его данным, у музыканта осталось только одно зарегистрированное ИП, где указан его основной вид деятельности — исполнительское искусство, хотя до этого он был учредителем шести ООО. При этом отмечалось, что для артиста эта сумма является незначительной и эквивалентна шести минутам и трем секундам выступления.

До этого стало известно, что актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте задолжала Федеральной налоговой службе России 547 тысяч рублей. С 2022 года она живет в Европе. Кроме того, ФНС начала процесс ликвидации компании «Скиллз Акэдеми», 50% которой принадлежат Дапкунайте, поскольку фирма в последние годы не отчитывалась о работе.