Стало известно, сколько Дапкунайте задолжала российской налоговой SHOT: уехавшая из РФ Дапкунайте не заплатила ФНС 547 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ингеборга Дапкунайте

Актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте задолжала Федеральной налоговой службе России более 500 тысяч рублей, пишет Telegram-канал SHOT. Покинувшая Россию артистка уже долгое время игнорирует обязанность отчислять часть своих доходов в ФНС.

По данным канала, в настоящее время долг звезды сериала «Беспринципные» составляет 547 тысяч рублей. Однако с 2022 года Дапкунайте перебралась в Европу, и, видимо, ей нет никакого дела не только до задолженности, но и до собственного бизнеса в РФ.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба начала процесс ликвидации компании «Скиллз Акэдеми», 50% которой принадлежат актрисе Ингеборге Дапкунайте, поскольку фирма в последние годы не отчитывалась о работе. «Скиллз Акэдеми» готовила детей к школе, предлагала услуги обучения скорочтению и английскому языку. При этом компания не отправляла отчеты в налоговую службу с 2020 года.

До этого SHOT сообщал, что Дапкунайте обманула покупателей своей трехкомнатной квартиры в центре Москвы. Отмечалось, что актриса взяла деньги за недвижимость и не снялась с регистрационного учета, из-за чего новые владельцы квартиры пять месяцев не могли прописаться там. Точная сумма выручки за квартиру не называется, но, по данным канала, жилплощадь оценивалась примерно в 100 млн рублей.