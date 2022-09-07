Все опускали глаза и проходили мимо: как выглядит дедовщина среди врачей Почему молодому медработнику, не лишенному чувства собственного достоинства, сложно делать карьеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дедовщиной называют вид неуставных взаимоотношений между солдатами, когда старослужащие обращаются с новобранцами в унизительном и оскорбительном ключе. Такая модель коммуникации существует не только в армии. Вариант дедовщины без физических наказаний процветает, например, в российской медицине. Молодым врачам, чтобы продвинуться по службе, приходится терпеть хамство более опытных коллег, ходить им за едой и даже рисковать собственной карьерой. Это одна из причин, почему молодые специалисты не задерживаются в медицине. NEWS.ru записал истории двух врачей, которые разочаровались в медицине и ушли из нее.

«Я стою и понимаю, что это мой последний день в медицине»

Пока все девочки играли в куклы, маленькая Сабина резала лягушек. Устройство пищеварительной и дыхательной систем земноводных волновало ее куда больше платьев для Барби. А лучшим поощрением за хорошие поступки было сходить с папой на его работу. Украдкой взглянуть на родзал, палаты, женщин с огромным животом, которых увозят куда-то на каталке. Отец Сабины — акушер-гинеколог.

Когда девушка окончила школу, она поступила в медицинский. Отец отговаривал: работать тяжело, намучаешься. Но Сабина сообщила, что это ее призвание. Ни в какой другой сфере она себя не видела. После учебы она устроилась в один из родильных домов родного города (попросила не называть населенный пункт).

Каждое утро в этом учреждении начиналось одинаково — с планерки. Она проходила в большой аудитории с кафедрой. Как лекция в университете. Начальник по медицинской части (женщина в годах) подводила итоги прошедшего дня и строила планы на будущее. В выражениях она не стеснялась. Разговоры проходили на повышенных тонах, в ход шла нецензурная брань и самые разные оскорбления. Особенно доставалось молодым.

Как-то начальница заявила, что Сабине нужно наизусть выучить два протокола лечения и рассказать их на планерке. Девушка до сих пор не понимает, чем была продиктована такая просьба. Ошибок в работе она не совершала.

Мне это было несложно это выучить, но это было очень унизительно. Я уже работаю, я уже не студентка. Такое показушное унижение меня. Она, видимо, надеялась, что я где-то ошибусь и она поднимает меня на смех и унизит. При этом я видела, как начмед держала на коленях текст этого протокола. Видимо, проверяла, правильно ли я рассказываю. Сама явно не помнила текст наизусть, — сообщает Сабина.

Уже после нескольких месяцев в родовом отделении девушка начала оперировать, сама принимать роды. По словам Сабины, начмеду это не понравилось. Без объяснения причин ее перевели в послеродовое отделение. Работать Сабина там не хотела, о чем много раз говорила начальству. Но обратного перевода она так и не дождалась и ушла в другое учреждение.

Произвол начальства настиг ее и на новом месте. Весь коллектив медиков заставляли подписывать заявление о согласии трудиться на полторы ставки. Какая-то хитрая схема, из-за которой, по словам Сабины, все недополучали часть зарплаты. В начале врачи были возмущены. Кто-то написал жалобу и пошел к главврачу. Но руководство учреждения намекнуло сотрудникам — если хотите спокойно работать, не делайте резких движений. Все быстро смирились. Сама Сабина нужную бумагу так и не подписала. Она окончательно впала в немилость к начальству.

Начмед меня недолюбливала. За это и не только. Она вообще не любила таких непослушных. Ей надо было, чтобы человек был покорный, без своего мнения. У нее была любимица, девушка моего возраста, она была такой. Молчала, не возражала. Начмед как-то меня жестко при ней отчитала. Говорила, что много о себе думаю, а на самом деле ничего не стою, оскорбляла, — рассказывает Сабина.

Выйдя из кабинета начальницы, молодой врач долго плакала. Никто за нее не заступился. Все опускали глаза и проходили мимо. Сабина поняла, что работать здесь она больше не сможет, и написала заявление.

После этого врач решила переехать в Санкт-Петербург. До этого она месяц была там на стажировке и очаровалась городом. Устроилась работать в один из роддомов. В первый же день ее ждало новое разочарование.

Заведующая родблоком мне говорит: ну у нас пока нечего особо делать, иди померь давление всем женщинам. Вот это было настолько странно, мерзко и унизительно... Потому что я, врач, который принимает роды, уже оперирует, должна делать то, что положено делать медсестрам, акушеркам. Врачи этого не делают никогда. Только когда экстренная ситуация, — рассказывает Сабина.

Дальше стало еще хуже. Девушка поняла, что хамство процветает и в питерской больнице. Врач позволяла себе оскорблять и унижать молодых сотрудниц. Особенно часто это происходило при проверке историй болезни. Она приговаривала: где вы учились, чему вас учили, да что вы знаете вообще? Любимая фраза: «Как женщине не повезло, что она попала именно к вам».

Но самые громкие скандалы были связаны с выдачей больничных листов. Программа, где составлялись документы, работала через раз. Специалисты по IT не способны были помочь. Однажды Сабина так и не смогла выписать больничный женщине. Программа окончательно зависла. Она сообщила об этом начальству, все покивали головой.

На следующий день Сабину ждал грандиозный скандал. Не успела она переступить порог, начмед разразилась диким криком. Оскорбления и унижения лились, как из рога изобилия.

Я стою и понимаю, что это мой последний день в медицине. Что я больше не могу позволять так себя унижать. Я ушла с дежурства, ничего ей не сказала, на следующий день просто принесла трудовую, сказала, что ухожу, отрабатывать не могу, — рассказала она.

Сейчас Сабина сменила сферу деятельности. У нее достойная зарплата, хороший коллектив, начальство относится к ней уважительно. Медицина была ее мечтой, а на практике — обернулась кошмаром.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Она похлопала меня по щеке ладонью

Елена (имя изменено по ее просьбе) по образованию врач-невролог. Окончила Первый мед в Москве. В студенческие годы представление о медицине у нее было в целом романтическое. Преподаватели говорили много красивых слов о призвании, миссии врача, о том, что здоровье пациента — всегда приоритет. Суровая реальность открылась для Елены, когда она пришла в ординатуру.

Если ты ординатор, ты должен быть готов к тому, что будешь выполнять самую мелкую работу, которой никто не хочет заниматься. Водить пациентов на процедуры, заполнять истории болезни, ходить врачу за едой. Это в порядке вещей, это считается нормальным, — сообщила Елена.

Последнее особенно поразило девушку. Дипломированные медики должны были выполнять функции официантов. Те, кто отказывался бегать в буфет, впадали в немилость начальства. По словам Елены, их гнобили и унижали. Еще одна особенность ординатуры — полное пренебрежение к рабочему времени молодого сотрудника.

Ты можешь, например, остаться после рабочего дня на несколько часов. Твой врач уже пойдет домой. На тебя могут повесить какую-то лишнюю работу, например, писать истории болезни, другую документацию заполнять. Если откажешься, тебя будут унижать, — сообщил доктор.

Следующим местом работы Елены стал один из крупнейших медицинских институтов Санкт-Петербурга. В первый день в коридоре ее встретила пожилой врач. Женщина поставила руки в боки и сообщила, что Елена «сама не понимает, в какого уровня учреждение она попала». Мол, претенденты на вакансию годами не могут туда пробиться. Врач должна быть бесконечно благодарна, что ее взяли без конкурса.

Впоследствии пожилой врач вела себя ещё более странно. Как-то Елене пришлось отдать ей документ на подпись (хотя непосредственным начальником она не была). Несколько раз доктор возвращала его, требуя исправить некоторые моменты (весьма спорные, по мнению Елены). Когда недостатки были устранены, пожилой врач совершила весьма странный поступок.

Она похлопала меня по щеке ладонью и сказала: «Ты все потом и кровью, потом и кровью, девочка». Вообще это было для меня странно, что чужой человек прикасается к моему лицу без разрешения, — сообщает Елена.

Через полгода Елена устроилась в другое учреждение. Психологическое насилие над новобранцами процветало и там. Это напрямую сказывалось и на работе. Если ты молодой врач, трудовые обязанности выполнять сложно, а иногда и невозможно.

Согласно протоколу, доктор обязан сделать всем пациентам определенное количество анализов. В противном случае он может пойти под суд. Но в учреждениях есть ограничения. Например, не положено делать больше 10 КТ (компьютерная томография) в сутки. Если пациентов больше, никого это не волнует.

Чтобы хорошо обследовать пациента, надо иметь связи в больнице. Ты должен знать всех коллег. Уговорить, чтобы твоего пациента взяли на КТ, хотя лимит уже исчерпан. Если ты не сможешь договориться с врачом КТ, процедуру не сделают, — сообщает Елена.

Конечно, доктора из кабинета компьютерной томографии всегда отдавали приоритет специалистам, которые работают давно. Новичков никто не жаловал. Елене не всегда удавалось выполнить протокол, и каждый раз над ней словно висел дамоклов меч. Постоянный спутник молодого врача — страх наказания за малейшую провинность.

Опытные доктора в принципе как будто имеют постоянную цель унизить новичка, говорит собеседница NEWS.ru. Кажется, что они самовыражаются таким способом. Елена приводит пример: если ты поздоровался, но кто-то не услышал, готовься — тебе обязательно нахамят.

Поработав несколько лет, Елена приняла решение уйти из медицины. Причина не только в хамстве. Она считает — система в целом прогнила и почти нежизнеспособна. Например, человеку нужно назначить лекарства, которых в больнице нет. Если предложить купить их за свой счет — это подсудное дело. А за неоказание помощи ты будешь также заказан. Получается замкнутый круг. Сейчас Елена работает в сфере IT и впервые за много лет не трясется от страха, заходя в офис.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Это проблемы системы

Некий вариант дедовщины в медицине действительно существует. Нормой считается навесить дополнительную работу (часто даже неоплачиваемую) на некоторых сотрудников. Это могут быть не только молодые врачи, но и работники предпенсионного возраста, которые особенно держатся за место, сообщил в беседе с NEWS.ru сопредседатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал. Также под раздачу попадают все, кто «слаб характером и согласится безропотно на все». Подобное гнобление связано не с какими-то традициями, а с имеющимися системными проблемами, уверен эксперт. Главная из них — недофинансирование отрасли.

Отсюда следует невозможность нанять необходимое количество людей, огромные нагрузки у медицинского персонала. Мы в целом оцениваем уровень нагрузки среднего медика в 1,5–2 раза выше нормы. Конечно, когда появляется человек, который может безропотно согласиться на переработки, все этим пользуются. Андрей Коновал председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие»

Молодые врачи не хотят работать в медицине из-за высокой нагрузки, а высокая нагрузка возникает потому, что не хватает кадров. Разорвать этот порочный круг, по мнению Андрея Коновала, поможет только достойная оплата труда. Для этого необходимо увеличить финансирование отрасли.

Что касается хамства и унижений, для опытных врачей это нередко жест отчаяния. Многие практикующие медики действительно недовольны качеством образования вчерашних студентов. По мнению Коновала, уровень знаний выпускников медицинских вузов в последние годы действительно снизился. В учреждения приходят плохо подготовленные ординаторы, которые по закону уже имеют право лечить людей. Но по факту они не обладают даже элементарными знаниями.

Если руководство заставляет работников выполнять действия, которые не прописаны в должностной инструкции, это повод для трудового спора, сообщил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников. По его мнению, дедовщина в медицине возникает потому, что люди не могут отстоять свои права. А работодатель, он всегда сильнее. Андрочников советует — при возникновении спорных вопросов лучше обращаться в профсоюз или напрямую в суд. В большинстве случаев работникам удается доказать свою правоту. Но даже после этого многие все-таки увольняются из организаций, потому что отношения с начальством оказываются испорченными окончательно.