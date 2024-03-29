«Времена прошли»: названо главное условие наступления ВС России на Харьков Генерал Липовой: РФ возьмет под контроль Харьков, когда у ВСУ закончатся ресурсы

Фото: МО РФ

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой предположил в беседе с NEWS.ru, что ВС РФ начнут наступление на Харьков, когда ВСУ лишатся максимального количества боеприпасов, техники и людей. Он не исключил, что в возможной операции примут участие все рода войск армии РФ. По его словам, «время непродуманных действий на поле боя прошло».

Предположу, что наступление ВС РФ на Харьков начнется с применением всех имеющихся у РФ средств. Скорее всего, операция начнется, когда в ВС РФ убедятся, что ВСУ потеряли всякую возможность сопротивляться, что у них иссякли запасы техники и боеприпасов, а также живой силы. На штыки бросаться никто не будет, время непродуманных действий на поле боя прошло, — считает Липовой.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Александра Сырского назначили на пост главнокомандующего ВСУ, потому что он безоговорочно выполняет указания киевских властей. По его словам, именно Сырский по требованию президента Украины Владимира Зеленского посылал в Артемовск новые плохо подготовленные соединения, после чего украинским войскам пришлось оставить этот город.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого заявил, что увольнение Валерия Залужного с поста главы ВСУ не изменит ход специальной военной операции. По его словам, СВО продолжится до полного достижения целей.