Бригады скорой помощи в ночь на 31 января выезжали к группе китайских туристов, которые проживают в одном из отелей Москвы.
По данным пресс-службы городского департамента здравоохранения, в гостинице находились 14 путешественников. Выезд обусловлен «повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики».
Врачи осмотрели всех граждан и опровергли сведения о высокой температуре у восьми человек. Лёгкие признаки ОРВИ были замечены только у одной пациентки,
Ранее NEWS.ru писал, что четыре новых случая заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Республике Корея. Одной из пациентов является 62-летняя женщина, которая прибыла из Уханя 23 января тем же самолётом, что и ещё один больной.
К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за стуки подтверждено 1 982 случая заражения, 43 человека скончались.
Общее число заболевших достигло 9 692, умерших — 213, выздоровевших 171.
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