https://static.news.ru/photo/3fd69230-43f7-11ea-939a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бригады скорой помощи в ночь на 31 января выезжали к группе китайских туристов, которые проживают в одном из отелей Москвы.

По данным пресс-службы городского департамента здравоохранения, в гостинице находились 14 путешественников. Выезд обусловлен «повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики».

Врачи осмотрели всех граждан и опровергли сведения о высокой температуре у восьми человек. Лёгкие признаки ОРВИ были замечены только у одной пациентки, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что четыре новых случая заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Республике Корея. Одной из пациентов является 62-летняя женщина, которая прибыла из Уханя 23 января тем же самолётом, что и ещё один больной.

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за стуки подтверждено 1 982 случая заражения, 43 человека скончались.

Общее число заболевших достигло 9 692, умерших — 213, выздоровевших 171.