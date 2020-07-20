Врачи в подмосковном Ступино спасли ребёнка, выпившего щелочную жидкость

https://static.news.ru/photo/bb84bebe-caae-11ea-90d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Ступино годовалый ребёнок отравился средством для чистки кухонных плит, содержащим щёлочь. Его спасли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области, ребёнок получил ожог губ и ротоглотки. Отмечается, что ребёнку приглянулась яркая бутылочка с чистящим средством. При этом мама буквально на минуту отлучилась из кухни в комнату, он успел попробовать содержимое бутылки.

Врачи Ступинской областной клинической больницы ввели обезболивающие препараты, и теперь малыш может снова принимать пищу, нетвёрдую, некислую. Сейчас ребёнка лечат обволакивающими препаратами и детскими антисептиками, — заявила заведующая детским соматическим отделением Ступинской больницы Галина Кавындикова.

Она добавила, что ребёнок идёт на поправку — у мальчика спала припухлость гортани, уменьшилось покраснение, состояние его оценивается как стабильное, без угрозы жизни. При этом он остаётся под наблюдением врачей, пока анализы не покажут, не повреждены ли у него внутренние органы.

Также в пресс-службе подмосковного Минздрава предупредили об опасности химических ожогов у малолетних детей, которые активно всё пробуют на вкус.

Как писал NEWS.ru, двухлетняя девочка 6 июня отравилась растворителем в городе Кириши Ленинградской области. Ребёнка госпитализировали.