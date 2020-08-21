Врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

https://static.news.ru/photo/5950460e-e3c8-11ea-83ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская больница согласилась на транспортировку Алексея Навального в Германию. Она произойдёт уже сегодня. Несколькими часами ранее главный врач медучреждения заявлял, что пациента нельзя перевозить, так как это может повлиять на его состояние, напомнив, что изначально пациенту стало плохо именно при взлёте.

Вечером состоялся консилиум медиков. На нём, как сообщала пресс-служба минздрава региона, присутствовала жена политика Юлия Навальная, но позже штаб оппозиционера в Омске эту информацию опроверг. После окончания совещания к журналистам вышли представители больницы.

Врачи санавиации из Германии провели с нами консилиум. Они полностью остались удовлетворены всем лечением. Согласились с нашим диагнозом. Бригада посчитала, что пациент транспортабелен. Они дали гарантии, что довезут его в Берлин живым, — цитирует заместителя главврача медучреждения Анатолия Калиниченко издание «Город55».

По его словам, состояние пациента стабилизировалось. Омская больница не возражает против перевода его в другое медучреждение.

Пациент демонстрирует позитивную динамику. Он достаточно стабилен. По просьбе родственников, брат и жена полностью погружены, берут риски на себя. Мы не возражаем против перевозки в другой стационар. Это будет происходить сегодня, — добавил он.

Главврач больницы Александр Мураховский уточнил, что подготовка Алексея и самолёта займёт несколько часов.

Больница скорой помощи в Омске дала согласие на транспортировку пациента ещё накануне вечером. Сегодня утром за ним прилетел специально оборудованный самолёт из Германии. После чего врачи отказали в перевозке, заявив, что она опасна для Навального.

Транспортировку российского оппозиционера в ФРГ организовал фонд Cinema for Peace. Его готова принять берлинская университетская клиника Charite.

Алексею Навальному стало плохо накануне утром. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Всё произошло в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1, где он находится до сих пор.

Сторонники политика считают, что решение о запрете транспортировки было политическим. Ранее они подали заявление в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Россию разрешить вылет. ЕСПЧ принял заявление и сообщил, что рассмотрит его в ближайшее время, писал NEWS.ru.