Врачи пока не поставили диагноз попавшему в реанимацию в Омске Навальному

Врачи пока не поставили диагноз оппозиционеру Алексею Навальному, которого госпитализировали в реанимацию в Омске прямо из самолёта. Ему проводят симптоматическое лечение. Соратники политика считают, что его отравили.
Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что нет никакой уверенности, что причиной состояния пациента стало именно отравление. Эта лишь одна из версий случившегося.
Есть диагнозы, которые исключаются, находятся в процессе подтверждения. Консилиумы проводят. В течение сегодняшнего дня определимся с диагнозом, — сказал он журналистам.
Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, а оппозиционера госпитализировали. По
По данным источника «Интерфакса», Алексея Навального отравили неустановленным психодиcлептиком. Ранее о таком предварительном диагнозе сообщал Telegtam-канал Life Shot. «НГС.Омск» и
По словам Ярмыш, летевшей вместе с ним, с утра политик ничего не ел, он выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В самолёте он почувствовал себя плохо, отошёл в туалет, после чего потерял сознание.
До случившегося Навальный и его команда в Томске снимали особняки местной элиты. А ранее оппозиционер рассказывал, как губернатор региона Сергей Жвачкин угрожает «распространителям фейков в интернете».
Сейчас соратники Алексея Навального занимаются составлением заявления в правоохранительные органы о его отравлении, писал NEWS.ru.
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