Врачи пока не поставили диагноз попавшему в реанимацию в Омске Навальному

https://static.news.ru/photo/dbee9378-e2b9-11ea-b1d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Врачи пока не поставили диагноз оппозиционеру Алексею Навальному, которого госпитализировали в реанимацию в Омске прямо из самолёта. Ему проводят симптоматическое лечение. Соратники политика считают, что его отравили.

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что нет никакой уверенности, что причиной состояния пациента стало именно отравление. Эта лишь одна из версий случившегося.

Есть диагнозы, которые исключаются, находятся в процессе подтверждения. Консилиумы проводят. В течение сегодняшнего дня определимся с диагнозом, — сказал он журналистам.

Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, а оппозиционера госпитализировали. По данным издания «НГС.Омск», политика ввели в состояние искусственной комы, чтобы подключить к аппарату ИВЛ. Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш подтвердила , что политик в коме, он в тяжёлом состоянии. В Омск выехала личный врач Навального Анастасия Васильева.

По данным источника «Интерфакса», Алексея Навального отравили неустановленным психодиcлептиком. Ранее о таком предварительном диагнозе сообщал Telegtam-канал Life Shot. «НГС.Омск» и Baza сообщают, что есть подозрения на отравление оксибутиратом натрия. Издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов сказал в эфире «Эха Москвы», что отравление Навального похоже на отравление самого Верзилова в 2018 году. Его тогда отравили психотропными веществами. Результаты анализов будут готовы днём 20 августа, говорят врачи больницы.

По словам Ярмыш, летевшей вместе с ним, с утра политик ничего не ел, он выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В самолёте он почувствовал себя плохо, отошёл в туалет, после чего потерял сознание.

До случившегося Навальный и его команда в Томске снимали особняки местной элиты. А ранее оппозиционер рассказывал, как губернатор региона Сергей Жвачкин угрожает «распространителям фейков в интернете».

Сейчас соратники Алексея Навального занимаются составлением заявления в правоохранительные органы о его отравлении, писал NEWS.ru.