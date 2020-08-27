Врачи отказались комментировать слухи об отравлении Навального «Новичком»

https://static.news.ru/photo/e3fa6482-e84c-11ea-b053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

В берлинской клинике Charite отказались комментировать публикации СМИ о том, что находящийся там на лечении российский оппозиционер Алексей Навальный мог быть отравлен веществом «Новичок».

Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции, — сказала «Интерфаксу» представитель клиники Мануэла Зингль.

Собеседница агентства добавила, что при наличии новых выводов о том, от какого вещества пострадал Навальный, общественность будет оповещена об этом.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

22 августа Навального переправили в Германию. Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, оппозиционер мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы.

Информация о том, что медики якобы рассматривают версию об отравлении оппозиционера «Новичком» появилась в Spiegel и ряде других изданий. Комментируя эти публикации, один из разработчиков отравляющего вещества Владимир Углев назвал маловероятным его применение против Навального. Он пояснил, что в таком случае оппозиционер умер бы через 10 минут после отравления. Кроме того, применение «Новичка» в условиях общепита могло привести к поражению самого отравителя, писал NEWS.ru.