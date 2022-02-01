Врачи ковидной больницы рассказали про изменения при «омикроне»

Руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» врач-кардиолог Заурбек Шугушев заявил, что «омикрон» реже приводит к госпитализации инфицированного пациента, чем вариант «дельта». При этом, по словам эксперта, люди стали попадать в больницу с симптомами, которые отличаются от первых штаммов. Так, например, потеря обоняния и вкуса сменились болью в горле и ломотой в теле, поясняет врач. Об этом сообщает радио Sputnik.

Раньше это соответствовало сезонному гриппу, а не коронавирусной инфекции. Симптоматика поменялась в сторону той, к которой мы были привычны и до появления COVID-19, — добавил Шугушев.

Он также отметил снижение количества летальных исходов. Этому поспособствует профилактика и осознанность самих пациентов. Шугушев рассказал, что люди перестали заниматься самолечением, они сразу обращаются в больницы. Он напомнил, что прививка является единственным инструментом защиты от тяжёлого течения болезни.

Ранее диетолог Виктор Тутельян заявил, что при заболевании коронавирусом необходимо укреплять иммунитет, в том числе с помощью правильно подобранной диеты. Он отметил, что организму в первую очередь нужно дополнительное количество витаминов D, A, E, С, а также витаминов группы В. Для этого он посоветовал людям есть квашеную капусту и фрукты.