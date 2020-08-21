Врачи из Германии ознакомятся с состоянием Навального

https://static.news.ru/photo/f7c1fe56-e3a3-11ea-91c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкие врачи прибыли в Омск, чтобы ознакомиться с состоянием оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме.

Мы пригласили и немецких специалистов, которые прибыли в Омск на реанимационном самолёте, чтобы они у нас в клинике ознакомились с состоянием пациента, с результатами исследований, — сообщил главврач больницы Александр Маруховский, в котором лежит политик.

По его словам, немецкие врачи направляются в медицинское учреждение, передаёт ТАСС.

Алексей Навальный находится в омской БСМП № 1 с 20 августа, он был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска. Оппозиционер впал в кому, и его состояние оценивается как тяжёлое. По одной из версий, его отравили.

По словам жены оппозиционера Юлии Навальной, транспортная полиция присутствует в больнице, так как пациента готовили к транспортировке в Европу. Сегодня утром из Германии в Омск прилетел специально оборудованный самолёт, который должен был забрать Навального в клинику Charite. Организатором перевозки стал фонд Cinema for Peace Foundation. Однако в итоге омские врачи отказались передавать пациента. По их мнению, этого нельзя делать из-за его нестабильно тяжёлого состояния. При этом семья и соратники политика настаивают на необходимости срочной транспортировки больного в Европу, писал NEWS.ru.