Врач рассказала о фатальных последствиях попадания перекиси в организм Врач-терапевт Слободина рассказала о фатальных последствиях попадания перекиси в организм

Фото: shutterstock

Врач-терапевт Галина Слободина в беседе с NEWS.ru рассказала, чем чревато попадание перекиси водорода в пищевод и к каким последствиям это может привести. Также эксперт отметила, что в первую очередь при подобных обстоятельствах начинает страдать печень.

Тут надо понимать, что раньше люди и мочу пили в медицинских целях. Пить перекись водорода — это вообще полнейшая глупость, так как она образует пузырьки с активным веществом на поверхности раны, соответственно, и в желудочно-кишечном тракте будет происходить абсолютно то же самое, — заявила Слободина.

Также врач объяснила, какие органы при попадании перекиси в организм начинают страдать наиболее активно.

Тут надо выбирать, ведь организм хоть и терпеливый, но не навечно. Ведь при внутреннем приеме перекиси организм запускает режим детоксикации, отчего внутренние органы начинают работать на износ. В некоторых случаях может появиться сыпь, может начать отказывать печень, могут проявиться проблемы в кишечнике и еще много всяческих неприятных последствий. Так что не стоит заниматься откровенным вредительством по отношению к своему здоровью. Как минимум при появлении необходимости что-то пролечить необходимо обратиться к врачу, — заявила Слободина.

Ранее врач-терапевт, биофизик Людмила Лапа рассказала, с чем может быть связана постоянная жажда. По ее словам, этот симптом может свидетельствовать о диабете, панкреатите или интоксикации организма. Она отметила, что потребность в жидкости всегда связана с работой желудочно-кишечного тракта и верхних его отделов.

Также врач Давид Бергман поделился советами, как снизить артериальное давление. По его словам, одним из наиболее действенных способов является применение яблочного уксуса. Им следует обрабатывать ступни ног — таким образом давление сбивается.