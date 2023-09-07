Врач рассказала, как укрепить иммунитет перед сезоном ОРВИ Диетолог Ивашкевич назвала сон и правильное питание основой крепкого иммунитета

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Для укрепления организма человеку требуется здоровый сон и правильное питание, рассказала NEWS.ru диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич. По ее словам, осенью следует начать закаляться, не забывать о физической активности и есть больше овощей и фруктов.

Желательно ложиться спать до 11 часов вечера и вставать в 7 или 8 утра, чтобы поддержать ритмы гормонов. Не стоит забывать и о физической активности. Сейчас на улице еще тепло, поэтому можно прогуливаться быстрым шагом. Желательно проходить в день 7–10 тысяч шагов. Если есть возможность, то потихоньку следует закаляться, например обливать ноги холодной водой, — рассказала Ивашкевич.

Врач посоветовала добавить в свой рацион больше овощей и фруктов, в которых содержится много витаминов и клетчатки. При этом не стоит злоупотреблять кофе и алкогольными напитками.

Кофе и алкоголь дают дополнительную нагрузку на сердце и в целом снижают иммунитет. Период коротких платьев и босых ног закончился, так что одеваться следует начать по сезону, чтобы уберечь себя от сезонного ОРВИ, — добавила Ивашкевич.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что хронические заболевания крайне негативно сказываются на иммунной системе. Восстановить иммунитет в таком случае помогут здоровый сон, правильное питание и физические нагрузки. Как подчеркивает эксперт, сбалансированное питание играет важную роль в процессе укрепления иммунитета. При этом важно отказаться от фастфуда и так называемой мусорной еды, которая содержит много сахара, вредных жиров, консервантов и усилителей вкуса.