Врач рассказал о веществе, найденном на коже Навального

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Главврач омской больницы (БСМП-1) Александр Мураховский сообщил, что химический компонент, найденный на коже политика Алексея Навального, оказался просто промышленной химией.

Я могу сказать, что не биологический материал был взят на экспертизу, это были взяты материалы с поверхности кожи, с одежды, с ногтей и так далее. И этот химический компонент — мы уже сейчас провели ряд консультаций, исследований — это обычная промышленная химия, которая используется, в частности, например, в пластиковых стаканчиках, которые все трогают, из которых пьют, — отметил доктор.

Он подчеркнул, что этот компонент нашли на поверхности кожи пациента, передаёт РИА Новости.

44-летнему оппозиционному блогеру Алексею Навальному стало плохо во время полёта из Томска в Москву. В самолёте он потерял сознание. Борт экстренно посадили в Омске. Сейчас Навальный находится в коме. Медики омской больницы скорой помощи № 1 (БСМП № 1) подключили его к аппарату ИВЛ.

Сторонники Навального заявили, что он мог быть отравлен. Правоохранители не рассматривают версию о намеренном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расследование может начаться, только если медики подтвердят эту версию.

Как ранее писал NEWS.ru, супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия написала обращение к президенту РФ Владимру Путину, в котором потребовала отпустить своего возлюбленного, находящегося в тяжёлом состоянии, на лечение в Германию.