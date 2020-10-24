Врач рассказал, когда в Москве стабилизируется ситуация с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0eb0aaa4-15e5-11eb-ac2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом стабилизируется в Москве через одну или две недели. а в России - не раньше, чем через месяц. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

В Москве ситуация стабилизируется через неделю-две. По России минимум через месяц стабилизация процесса. Снижение уровня заболеваемости будет только после нового года, - рассказал РИА Новости эксперт.

По его словам, в данное время важно следить не за числом заболевших, а за количеством госпитализированных и оценивать, насколько справляется система здравоохранения.

Ранее главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что эпидемиологическая ситуация в России может стать лучше в середине лета следующего года. Значительные улучшения медики обещают в июле. Этому будет способствовать летнее тепло, вакцинация и нынешнее усиление масочного режима.

По данным на 24 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 16 521 случай коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 1 497 167 человек. Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 296 пациентов. Общее число летальных исходов в стране достигло 25 821, писал NEWS.ru.