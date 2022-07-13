Врач предупредил о риске переедания фруктов и ягод Врач Матвеев рассказал, как переедание фруктов и ягод может привести к лишнему весу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоупотребление фруктами и ягодами в рационе может стать причиной набора лишнего веса, так как в них содержатся углеводы и сахар, заявил врач Николай Матвеев. Он уточнил в разговоре с изданием «Слово и Дело», что наиболее вредными в этом плане являются хурма, персики, виноград и черешня.

Современная медицина основной причиной избыточного веса считает развитие инсулинорезистентности и так называемого метаболического синдрома. Их развитие непосредственно связано с большим количеством съедаемых углеводов (сахара) и нарушением ритма питания. В этом плане наиболее вредными среди фруктов можно считать хурму и персики, а среди ягод — виноград и черешню, — пояснил Матвеев.

По его мнению, россиянам повезло, что в стране не растут «чемпионы по содержанию сахара» — дуриан и карамбола. Чтобы избежать появления лишних килограммов, медик советует соблюдать меру в употреблении фруктов и ягод. При этом важно отказаться от перекусов в виде фруктовых десертов после основного приема пищи, резюмировал Матвеев.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что садовая или лесная земляника является идеальной сезонной ягодой для обитателей средней полосы России, так как в ней содержится множество питательных нутриентов и витаминов. Он считает, что в этой ягоде содержится все, что нужно россиянам в летний период.