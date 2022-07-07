Врач раскрыла страшные последствия для организма при бессоннице Врач-сомнолог Черкасова раскрыла страшные последствия для организма при бессоннице

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При бессоннице практически сразу портится качество жизни, заявила в беседе с NEWS.ru кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова. Также эксперт объяснила, какие способы лечения данного недуга наиболее эффективны в домашних условиях.

В случае с бессонницей качество жизни начинает портиться практически сразу. Начинает рассеиваться наше внимание и понижается способность к обучению. Через несколько месяцев начинает страдать и психика человека, также повышается риск появления депрессии. Если бессонница продолжается на протяжении более пяти лет, то тут может развиться ишемическая болезнь сердца, а также повышается риск инфарктов и инсультов. В некоторых случаях бессонница может приводить и к сахарному диабету, сопровождающемуся ускоренным старением, — заявила Черкасова.

Также доктор обратила внимание на наиболее действенные способы борьбы с данным недугом в домашних условиях.

Самое главное в этой ситуации — постараться нормализовать режим дня, то есть стараться ложиться и вставать в одно и тоже время. В том числе стоит отказаться и от пересыпания в выходные дни. Может помочь и отказ от кофеиносодержащих напитков и отказ от переедания. Обязательно стоит заняться физическими нагрузками, пять-шесть раз в неделю, хотя бы 30–40 минут в день. Все выше перечисленное прекрасно помогает людям, которые только начали испытывать проблемы со сном. Также можно принимать безрецептурные успокоительные препараты, но хочу отметить, что их нужно пропивать курсом, а не использовать как разовое средство, — отметила Черкасова.

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