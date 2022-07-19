Врач раскрыла секреты долголетия Врач Алексеева: отдых и физическая нагрузка помогут прожить как можно дольше

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Упражнения на природе

Однозначных секретов долголетия, которые подошли бы для всех людей, не существует, однако прожить как можно дольше поможет полноценный отдых, регулярная физическая нагрузка и правильное питание, заявила врач Лариса Алексеева в разговоре с Lenta.ru. В связи с этим она порекомендовала добавить в рацион гречневую кашу и пить по бокалу красного вина в день.

Нужно все-таки отдыхать. И это должно быть не просто: пришли домой и легли спать. Он (отдых. — NEWS.ru) должен заключаться в переключении с одной деятельности на другую. Я, например, врач уже долгие годы, но я прихожу домой и вяжу. Это помогает мне концентрировать внимание и держать в тонусе мелкую моторику, — пояснила Алексеева.

Она подчеркнула: злоупотребление алкоголем и долголетие — несовместимые вещи, однако один бокал красного вина ежедневно пойдет многим на пользу. По словам медика, в этом напитке содержатся многие антиоксиданты, а также флавоноиды, витамины В, А, С, Е и микроэлементы йод, магний, фосфор, калий, железо. Эти полезные микроэлементы снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и понижают давление, пояснила врач.

По моим наблюдениям, те люди, которые живут до 95 лет и больше, питаются в основном кашами из круп. Гречневой кашей в основном. Оливковым маслом, которое привычнее для средиземноморской кухни, они не питаются, — резюмировала Алексеева.

Ранее диетолог Татьяна Букина заявила, что по мнению ряда ассоциаций диетологов, средиземноморская диета наиболее эффективна для сохранения молодости. Она пояснила, что этот тип питания подразумевает ограничение употребления красного мяса примерно до трёх раз в месяц.