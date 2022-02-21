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Диетолог назвала самую эффективную диету для сохранения молодости

Диетолог Букина назвала средиземноморскую диету самой эффективной для сохранения молодости
15:50, 21 февраля 2022
Диетолог назвала самую эффективную диету для сохранения молодости Фото: Dana Tentis/pixabay.com
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Многие ассоциации диетологов сошлись во мнении, что средиземноморская диета является наиболее эффективной с точки зрения сохранения молодости, рассказала диетолог Татьяна Букина. Согласно этой диете, употребление красного мяса следует ограничить до примерно трёх раз в месяц, пишет Pravda.Ru.

Но всё же есть рекомендации различных диетологических ассоциаций, которые предлагают средиземноморскую диету в качестве основы рациона для здорового долголетия. Эта диета предполагает употребление большого количества овощей с растительными маслами и приправами (примерно половины тарелки в каждый прием пищи). А также рыбы и морепродуктов 3-4 раза в неделю, при этом необходимо сократить употребление красного вида мяса до 2-3 раз в месяц, — пояснила Букина.

Она напомнила, что для сохранения молодости людям нужно пить достаточное количество воды в сутки. По её словам, этот показатель следует рассчитывать по схеме 30 мл воды на один килограмм веса в день. Букина добавила, что при этом необходимо учитывать жидкость, которую человек потребляет, например, из компота или чая.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что голодание не может быть способом достижения долголетия. По его словам, голодание противоречит самой природе живого существа.

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