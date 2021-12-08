Мясников развенчал миф о продлении жизни голоданием
Врач Мясников сообщил, что голодание не продлевает жизнь
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:48, 09 декабря 2021
Александр МясниковФото: facebook.com/drmyasnikov
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Голодание не может быть способом достижения долголетия. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, голодание противоречит самой природе живого существа.
Ведь мы же дышим, у нас перистальтика, у нас работает печень, нас согревает. 75 процентов всей энергии мы тратим лёжа, сидя, вот мы стоим — и в это время она тратится. Организм снижает расход этой энергии, — заявил врач.
Использование голода для сохранения молодости и красоты, по мнению Мясникова, является вмешательством в такие механизмы, которые обычный человек просто не понимает. При этом существует лечебное голодание, но данный инструмент «куда сложнее, чем любая хирургическая операция».
Голодание способно обострить и хронические заболевания, убеждён Мясников.
Вы, когда выход идёт из этого, такой приносите дисбаланс своих гормонов, что ваше счастье, что вы этого не понимаете. Может это кому-то помочь? Наверное, кому-то может, но это русская рулетка, — резюмировал медик.
Ранее Мясников рассказал, что избыток витамина А может навредить курильщикам и беременным женщинам.