Врач раскрыла, почему не стоит надевать утягивающее белье в новогоднюю ночь Врач Круглова: утягивающее белье вызовет раздражение кожи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утягивающее белье не стоит надевать в новогоднюю ночь, оно может вызвать раздражение кожи, зуд и дерматит, если ходить в нем долгое время, предупредила врач-диетолог Наталья Круглова. В разговоре с LIFE.ru она уточнила, что также белье с сильной утяжкой может привести к изжоге или отрыжке из-за превышения внутрибрюшного давления. Это особенно вредно для людей, склонных к заболеваниям пищеварительного тракта, и при переедании.

Когда корректирующее белье носят длительно и когда степень утяжки высокая, то это может вызывать раздражение, зуд, дерматиты. Поэтому <...> стоит ограничивать время ношения белья, — пояснила диетолог.

При решении надеть утягивающее белье важно внимательно подойти к его выбору. Оно не должно быть с сильной утяжкой, чтобы не создать дискомфортных ощущений. Круглова подчеркнула, что также белье должно быть хорошо подобрано по размеру.

Нутрициолог Дарья Русанова ранее посоветовала не готовить слишком много еды для новогоднего стола, чтобы избежать переедания. Специалист уточнила, что мозг посылает сигналы насыщения, но не все способны их распознать. Одним из таких знаков является изменение вкуса еды: до момента, когда человек наелся, он более яркий и насыщенный.