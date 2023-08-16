Врач раскрыла, как подавившийся человек может спасти себе жизнь Врач Овнанян: у подавившегося едой человека есть 1,5 минуты на спасение жизни

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В случае удушения, наступившего от закупорки дыхательный путей едой, необходимо начать кашлять, рассказала NEWS.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян. Если этот способ не помогает, то у человека есть 1,5 минуты, чтобы спасти себе жизнь, уточнила эксперт.

Если вы подавились, и рядом никого нет, в первую очередь начните кашлять. Основной защитный механизм нашего организма поможет в случае частичной закупорки дыхательных путей. Делать это нужно интенсивно. Для усиления можно согнуться. Категорически нельзя подавлять кашель и пытаться вытащить застрявшее пальцами. Если данный прием не помогает и вы чувствуете, что задыхаетесь, у вас есть 1,5 минуты чтобы помочь себе уже другими способами, — рассказала Овнанян.

Необходимо найти узкую поверхность и опрокинуться через так, чтобы живот был на линии перегиба. Далее нужно расслабить ноги и навалиться на предмет. Инородное тело должно выйти под действием давления, объяснила врач.

Следующий способ — прием Геймлиха. Руку сжимаете в кулак. Прикладываете ее чуть выше пупка большим пальцем к животу. Накрываете кулак другой рукой и делаете 5 резких надавливаний на себя и вверх. Но этот прием более эффективен, когда его делает кто-то другой, — добавил Овнанян.

При этом лучше всего будет набрать номер скорой. Также врач советует выйти на лестничную площадку и попробовать попросить помощи у соседей.

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