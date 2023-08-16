Диетолог назвала причины тяги к частым перекусам Диетолог Соломатина назвала тягу к перекусам симптомом гормональных проблем

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Частое желание что-либо съесть может сигнализировать о неправильном питании, недостатке сна или обезвоживании, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина. Кроме того, по ее словам, постоянная тяга к перекусам может являться симптомом проблем с щитовидной железой и, в частности, с уровнем кортизола, известного как «гормон стресса».

Недостаток выработки гормонов щитовидной железы может приводить к определенной потере энергии, и человеку, чтобы взбодриться, нужно перекусить. Неправильный сон или его недостаток также провоцируют это. Кортизол вместо того, чтобы снижаться, остается надолго и стимулирует к поиску высокоэнергетической еды. Человек начинает заедать стресс, — пояснила специалист.

Говоря о неправильном питании, диетолог отметила, что если утром человек ест быстрорастворимые каши, белый хлеб и пьет сладкий чай, то насыщение быстро приходит, но также и быстро уходит. Поэтому вновь хочется перекусить. Кроме того, чувство голода зачастую путают с желанием попить, так как центры жажды и насыщения в мозгу расположены очень близко.

Если человек пьет мало воды, то начать употреблять ее больше и регулярно. Посмотреть, проходит ли голод. Если есть проблемы с щитовидной железой, то сдать анализы и выяснить, как там обстоят дела. Если человек не высыпается, то наладить режим сна, — посоветовала врач.

Она подчеркнула, что главная опасность частых перекусов — набор лишнего веса, приводящий к другим негативным последствиям. В качестве одной из мер Соломатина порекомендовала заменить сладкие перекусы на прием продуктов с низким гликемическим индексом. Например, вместо чая с конфетой употреблять продукты с индексом ниже 50.

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