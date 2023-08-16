Педиатр назвала основные ошибки при борьбе с детским ожирением Педиатр Сайфулина назвала самоназначенные диеты вредными при детском ожирении

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Лишний вес у детей и подростков вызывает насмешки и буллинг со стороны сверстников, приводя к таким психологическим расстройствам, как стресс и депрессии, рассказала в беседе с РИАМО врач-педиатр высшей категории Марьям Сайфулина. По ее словам, в стремлении похудеть дети зачастую начинают увлекаться различными диетами, однако это опасно для их здоровья.

Стремясь похудеть как можно скорее, подростки испытывают на себе самые разные способы. На первом месте здесь диеты с большим дефицитом калорий. С одной стороны, они действительно могут помочь сбросить вес. Но именно в случае детей и подростков здесь возникает другая опасность — нарушения полового созревания, — подчеркнула врач.

Еще одним небезопасным способом педиатр назвала бесконтрольное употребление различных составов для снижения веса, БАДов и гомеопатических средств, которые могут быть эффективны или хотя бы не вредят взрослым, в то время как на подростковый организм оказывают отрицательное воздействие.

«Безобидные» для взрослого человека составы могут быть опасны для ребенка или подростка. Они не проходили клинические испытания, неизвестно, какой компонент в их составе каким образом повлияет на еще не полностью сформировавшийся организм, — пояснила Сайфулина.

По ее словам при избыточном весе у ребенка родителям в первую очередь нужно записать его на прием к педиатру, который по результатам осмотра при необходимости назначит лабораторные исследования и направит к узкому специалисту.

Ранее ученые из Новой Зеландии пришли к выводу, что детство, проведенное у телевизора или со смартфоном, может «аукнуться» во взрослом возрасте метаболическим синдромом — ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В масштабном эксперименте, выявившем эту связь, приняли участие более тысячи человек.