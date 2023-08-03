Ученые рассказали, как «аукнется» детство перед телевизором Ученые Новой Зеландии предупредили о метаболическом синдроме из-за детства у телевизора

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Детство, проведенное у телевизора или со смартфоном, может «аукнуться» во взрослом возрасте метаболическим синдромом — ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые из Новой Зеландии в ходе масштабного эксперимента, в котором приняли участие более тысячи человек, сообщает KP.RU.

Замеры времени, которое участники проводили перед телевизором или использовали гаджеты, делали в возрасте трех, пяти, семи, девяти, 11, 13, 15 и 32 лет. Профессор Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии Колин Крафт пояснила, что риск проблем со здоровьем остается, даже если в определенный момент человек начал вести подвижный образ жизни.

Важно понимать: даже если эти дети, ведущие малоподвижный образ жизни, в какой-то момент, например, в 20 лет, решили вести активный образ жизни, у них все равно остается повышенный метаболический риск в возрасте 45 лет и риск проблем со здоровьем в старшем возрасте, — пояснила Крафт.

Такое происходит из-за того, что у людей просто не остается время на физическую активность, прогулки с друзьями и даже простое общение, когда они выбирают часами сидеть перед экраном. Психолог Татьяна Папова в беседе с изданием уточнила, что нужно отучать ребенка от постоянного использования гаджетов. Важно хвалить детей, когда они решают посвятить время другим занятиям, рассказывать о том, почему реальный мир интересен. Часто привычка детей формируется именно из-за родителей, которым проще дать смартфон ребенку в руки и заниматься своими делами. Важно организовывать совместный досуг, учитывая интересы детей, посоветовала психолог.

Доцент кафедры клинической психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии МГППУ Ольга Пуговкина назвала еще одну проблему, которая может возникнуть из-за постоянного использования гаджетов. По ее словам, в подростковом возрасте появляется риск развития социальной тревожности. В связи с этим она порекомендовала родителям быть открытыми в общении с детьми и ставить в приоритет поддержку, а не критику.

Психолог Ирина Гришина ранее посоветовала обсуждать с ребенком график летних занятий. Она призвала учитывать интересы детей в данном вопросе. Кроме того, она порекомендовала поощрять за усилия и обозначать, какие результаты даст выполнение заданий.