Родителям дали совет, как заинтересовать ребенка учебой летом Психолог Гришина посоветовала обсудить с ребенком график занятий летом

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Чтобы заинтересовать ребенка учебой летом, важно обсудить с ним график занятий, как с равным партнером, посоветовала психолог Ирина Гришина. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что сначала важно узнать, сколько сам школьник готов тратить времени на домашние занятия в каникулы. При этом важно с уважением отнестись к желанию подростка отдыхать и делать то, что ему захочется.

Пригласите ребенка как равного партнера обсудить, как выстроить его учебный график в августе. Начать можно с вопроса «сколько времени в день он готов тратить на домашнее задание», — пояснила психолог.

Кроме того, Гришина рекомендует поощрять ребенка за усилия и обозначать, какие результаты даст ему выполнение заданий. В качестве вознаграждения можно использовать поездку с друзьями на дачу или освобождение от части домашних обязанностей. Важно обсудить с подростком данные условия, чтобы понять, согласен ли он на них. Школьник должен чувствовать, что он сам отвечает за свои решения и у него есть выбор.

Психолог ранее посоветовала читать книги из списка летней литературы вместе с детьми или параллельно, чтобы летом привлечь их к чтению. Специалист порекомендовала родителям предложить обсудить прочитанное и вместе определить те проблемы, которые затрагиваются в книге.