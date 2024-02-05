Врач раскрыла, как нужно мыть руки для максимальной защиты от ОРВИ Эпидемиолог Ненастина: правильное мытье рук может защитить от ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Чтобы при мытье рук уничтожить максимальное количество микробов и защитить себя от ОРВИ, нужно придерживаться нескольких рекомендаций, заявила NEWS.ru эпидемиолог Видновской КБ Минздрава МО Ольга Ненастина. По ее словам, одно из правил — обязательно использовать мыло.

Мыть руки правильно — значит обязательно использовать мыло. Любое — кусковое или жидкое, растирая мыльный состав не менее 20 секунд, потом промыть руки под проточной водой для уничтожения максимального количества микробов, — рассказала медик.

При этом во время намыливания нужно переплетать пальцы, растирать ладони, соединять их в замок, покрывать максимальную площадь кожи вспененным средством, пояснила собеседница издания.

При этом мытье рук не является заменой обработки рук кожным антисептиком, указала специалист. Существуют специальные схемы мытья рук для медицинских работников, добавила эпидемиолог. Например, гигиеническая обработка рук, которую очень полезно использовать и в обычной жизни.

До этого врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал больше гулять, чтобы защитить организм от заболеваний во время всплеска инфекций. Специалист подчеркнул, что при этом важно избегать переохлаждений, чтобы не ослабить иммунную систему и не столкнуться с обострениями хронических заболеваний.

Профессор Петр Чумаков до этого допустил, что скоро может произойти спад заболеваемости COVID-19 и гриппом, потому что повысится коллективный иммунитет. По его мнению, весной эпидемий данных заболеваний ожидать не следует.