Профессор допустил спад заболеваемости COVID-19 и гриппом Профессор Чумаков: заболеваемость COVID-19 и гриппом снизится в ближайшее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие пару недель может произойти спад заболеваемости COVID-19 и гриппом, допустил профессор Петр Чумаков. В разговоре с «360» эксперт уточнил, что за это время повысится коллективный иммунитет. По его мнению, весной эпидемий данных заболеваний ожидать не следует.

Сейчас сезонный подъем заболеваемости. Сыграли два фактора. Во-первых, погодный, во-вторых, то, что ослаблен коллективный иммунитет. По мере того, как люди переболеют, коллективный иммунитет возрастет. Думаю, в ближайшие пару недель все пойдет на убыль, — уточнил профессор.

По его словам, нынешний рост заболеваемости гриппом является обычным явлением. Такая ситуация происходит ежегодно. Чумаков уточнил, что коронавирусная инфекция также стала протекать мягче и сейчас ее нельзя отличить от гриппа без диагностики. Профессор добавил, что в теории человек может заразиться сразу двумя заболеваниями, но такие случаи очень редки.

Пока еще ковид более серьезный, чем грипп. Но постепенно это так же снижается, и через какое-то время, видимо, будет одинаково, а, может быть, даже ковид уступит гриппу по серьезности, — заключил Чумаков.

Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин ранее сообщил, что коронавирусная инфекция перешла в разряд сезонных заболеваний и мутировала. По его словам, большого числа летальных случаев от COVID-19 уже нет.