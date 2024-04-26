Врач предупредила об опасности частых перекусов Врач Ильичева: частые перекусы могут привести к инсулинорезистентности

Из-за частых перекусов простыми углеводами может возникнуть инсулинорезистентность, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог Ольга Ильичева. По ее словам, такими нездоровыми перекусами считаются булочки, молочный шоколад, чай с сахаром, печенье и конфеты.

Инсулин — гормон, провожающий питательные вещества внутрь клетки — вырабатывается на любой прием пищи. При его постоянно повышенном уровне на фоне частых перекусов клетка перестает распознавать сигналы инсулина, и питательные вещества не попадают внутрь, — объяснила медик.

Врач отметила, что при инсулинорезистентности, даже при избытке питательных веществ в крови, возникает дефицит энергии. Для того, чтобы восстановить чувствительность к этому гормону, нужно придерживаться промежутков между приемами пищи не меньше четырех часов.

Здоровому взрослому человеку с умеренной физической нагрузкой вообще не требуются перекусы, добавила Ильичева. Чтобы хорошо себя чувствовать между приемами пищи, они должны быть полноценными и состоять из медленных углеводов, белков, жиров и достаточного количества клетчатки.

Ранее детский эндокринолог Дарья Хайкина рассказала, что злаковые батончики и покупные соки считаются вредными перекусами для школьников. По ее словам, фруктовые йогурты, низкокалорийные снеки и булочки тоже нельзя назвать полезными.