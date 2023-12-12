Врач предупредила о вреде жвачки для здоровья Врач Мартынова: регулярное использование жвачки навредит желудку

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Регулярное использование жевательной резинки более трех минут может навредить желудку, предупредила врач-стоматолог Елена Мартынова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что во время жевания рефлекторно выделяется большое количество соляной кислоты и желудочного сока. Это чревато повышением кислотности, гастритами и эрозией желудка.

При употреблении жевательной резинки происходит резкое увеличение слюны, потому что наш мозг ее воспринимает как еду. <...> Если эта привычка становится регулярной и человек начинает использовать жвачку по несколько раз в день, то это может привести к повышению кислотности, гастриту, эрозии желудка, — пояснила стоматолог.

Кроме того, употребление большого количества жвачки без сахара может привести к расстройству пищеварения. Мартынова отметила, что это происходит из-за подсластителей. При этом жевательные резинки, содержащие сахар, могут навредить зубам и вызвать кариес. Стоматолог уточнила, что также при жевании дольше трех минут мышцы начинают работать неправильно. Это чревато смещением зубов и нарушением прикуса. Регулярное и длительное использование жвачки приводит к головным болям и может даже спровоцировать аллергическую реакцию.

Стоматолог Ольга Жидких ранее объяснила, что при правильном использовании жевательной резинки этот продукт может быть полезным для человека. По ее словам, если жвачку использовать после еды, то благодаря ей восстанавливается кислотно-щелочной баланс.