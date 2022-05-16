Врач предупредил о серьёзных последствиях шума в ушах Отоларинголог Зайцев предупредил о серьёзных последствиях шума в ушах

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Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал NEWS.ru о причинах появления шума в ушах. По его словам, эта проблема возникает при серной пробке или длительном нахождении инородного тела. Также этот недуг развивается в результате неврита слухового нерва (сенсоневральная тугоухость), повышенного артериального давления и артериальной гипертонии. Зайцев отметил, что шум в ушах может привести к серьёзным последствиям, если его не вылечить вовремя.

История связана с тугоподвижностью молоточка, наковальни и стремечка — это самые тонкие суставы в организме человека, самые маленькие. Когда они находятся в скованном состоянии, тоже человек будет испытывать ощущение шума в ухе. Это самое основное. При воспалении слуховой трубы тоже могут быть ощущения некоего шума или гула в ухе, — объяснил врач.

Зайцев заявил, что при появлении шума в ухе пациента обязательно обследуют. Врачи проводят два исследования: аудиометрическое, с помощью которого можно понять степень выраженности проблемы, и тимпанограмму, в ходе которой определяется причина недуга. По его словам, шум в ухе является серьёзной проблемой.

Этим состоянием не стоит пренебрегать на 100%, иначе шум в ухе будет всё сильнее и сильнее, вплоть до того, что можно сойти с ума. Это настолько человека грузит, что не позволяет полноценно работать, учиться, и пациент впадает в депрессию, понимая безвыходность ситуации, — подчеркнул отоларинголог.

Как отметил врач, если проблема шума в ухе связана с серной пробкой, то после её извлечения недуг проходит в течение трёх-пяти минут. Быстро шум в ухе проходит и в случае, если проблема была вызвана инородным предметом. Однако если проблема была с внутренним ухом и связана с невритом слухового нерва, то в лучшем случае всё пройдёт через две недели. Зайцев подытожил, что чем дольше человек не обращается к отоларингологу, тем сложнее его лечить.

Ранее Зайцев рассказал, как правильно лечить ринит. По его словам, лечение пациента будет зависеть от стадии заболевания. Врач отметил, что острый ринит может длиться до трёх месяцев, подострый — от трёх до шести месяцев, а если он не прекращается, то здесь уже речь идёт о хроническом. Лёгкий ринит проявляется в форме насморка.