Врач перечислил осложнения, которые провоцирует корь Врач Иванов предупредил о рисках развития бронхита из-за кори

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Корь может провоцировать различные осложнения, с этим сталкивается около трети заболевших, предупредил врач Роман Иванов. В разговоре с «Газетой.Ru» он уточнил, что заболевание увеличивает риски развития бронхита, пневмонии, отита, энцефалита и воспаления кишечника, которые могут проявиться одновременно с сыпью. Специалист отметил, что главная опасность кори в ее высокой заразности: человек со слабым иммунитетом практически со стопроцентной вероятностью заболеет даже при мимолетном контакте с возбудителем инфекции.

Первые симптомы кори похожи на ОРЗ — сухой кашель, высокая температура 38—39°C, головная боль. Возможна тошнота, покраснение слизистых оболочек глаз и конъюнктивит, слабость и потеря аппетита, — предупредил врач.

По словам Иванова, на третий-четвертый день у больного появляется характерная сыпь за ушами, которая потом переходит на лицо, шею, туловище, руки и ноги. Сыпь распространяется сверху вниз. Специальных препаратов для лечения кори не существует, но пациент должен находиться под наблюдением медиков. Могут назначаться препараты для облегчения симптомов или осложнений, уточнил врач.

Специалист подчеркнул, что не заболеть корью поможет только прививка. После вакцинации человек либо совсем не заболеет при контактах с возбудителем инфекции, либо перенесет болезнь в легкой форме.

Поствакцинальный иммунитет — антитела IgG к вирусу кори — сохраняются в крови от 10 до 18 лет. Чтобы контролировать силу противокоревого иммунитета, взрослым полезно сдавать анализ на уровень IgG-антител к вирусу кори каждые пять лет. Если антител нет — пора ревакцинироваться, — заключил Иванов.

Врач-иммунолог Николай Крючков ранее связал рост случаев заражения корью с увеличением отказов от вакцинации. По его словам, из-за антипрививочников снизился коллективный иммунитет, который должен находиться в пределах 95%.