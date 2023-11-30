Врач перечислил болезни, риск которых снижается из-за кофе Врач Банный: кофе поможет снизить риск развития цирроза и некоторых видов рака

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Кофеин, содержащийся в кофе, помогает снизить риск возникновения цирроза печени и ряда онкологических заболеваний, рассказал в беседе с LIFE.ru врач Денис Банный. По его словам, кофе также предотвращает образование желчнокаменной болезни и уменьшает риск развития сахарного диабета второго типа.

Как рассказал медик, умеренное употребление кофе, то есть не больше трех-четырех чашек в день, помогает бороться с депрессией за счет повышения выработки гормона дофамина. Кроме того, напиток снижает риск развития рака кожи, молочной и предстательной железы, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Вероятнее всего, это связано с антиоксидантными свойствами напитка. Кроме того, существуют доказательства, что кофеин снижает риск развития рака толстой кишки, яичников, глиобластомы, — подчеркнул врач.

При этом он отметил, что хотя две чашки кофе в день снижают риск развития цирроза практически в два раза, не стоит считать напиток панацеей для печени, особенно если параллельно происходит злоупотребление алкоголем и жирной пищей. Эксперт добавил, что оптимальный противовоспалительный эффект от кофе достигается при норме, не превышающей 400 мг кофеина в сутки. Если напиток употреблять с большим количеством сахара и жирного молока, то его польза снижается, происходит увеличение массы тела, а в перспективе возникают и проблемы с сердцем, резюмировал специалист.

Ранее врач-онколог Антон Иванов назвал кофе полезным напитком для профилактики колоректальной онкологии, рака печени и молочных желез. Специалист подчеркнул, что в составе кофе есть жирные кислоты и антиоксиданты, которые тормозят воспалительные процессы в организме.