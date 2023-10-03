Врач объяснила, как австралийка смогла забеременеть дважды в течение месяца Врач Левадная объяснила двойную беременность австралийки готовностью организма

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Жительница Австралии смогла забеременеть дважды благодаря тому, что ее организм был полностью подготовлен к беременности в момент проведения процедуры ЭКО, заявила NEWS.ru врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная. По ее словам, данное явление называется суперфетацией и сопровождается рисками, характерными для любой многоплодной беременности.

Просто такое совпадение — мамин эмбрион врачи не видели и поэтому подсадили эмбрион методом ЭКО. Рождаются эти дети в один день, — рассказала специалист.

При этом педиатр подчеркивает, что при суперфетации один из младенцев может родиться недоношенным из-за разницы в сроках созревания. В случае с австралийкой она составляет 18 дней, что не представляет большой угрозы для малыша.

В большинстве случаев дети, рожденные на 2,5 недели раньше срока, ничем не отличаются от своих сверстников. Это не угрожает их развитию в будущем, если они родились здоровыми, — уточнила Левадная.

Поводом для комментария стала информация о том, что жительница Австралии Сандра Сирли повторно забеременела, будучи беременной 18 дней. Врачи утверждают, что первое зачатие случилось естественным путем, а второе — с помощью ЭКО. При этом в момент проведения процедуры Сирли не знала, что уже беременна. Женщина призналась, что беременность протекала тяжело, однако оба ребенка родились здоровыми.

Врачи Видновского перинатального центра ранее спасли младенца весом 850 граммов. По словам специалистов, у матери ребенка диагностировали тройное обвитие пуповины у плода. Патология могла нанести вред ребенку, поэтому было проведено кесарево сечение. В настоящее время мать и ребенок выписаны, они наблюдаются у врача.