Врач назвала несколько препаратов, необходимых при праздновании Нового года Врач Андреева посоветовала запастись мочегонными и ферментными препаратами перед Новым годом

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Перед празднованием Нового года следует запастись мочегонными и ферментными препаратами, сообщила в беседе с NEWS.ru врач-терапевт, гематолог Наталья Андреева. По ее словам, эти лекарства помогут справиться с последствием переедания и распития спиртных напитков.

Так я могу посоветовать приобрести мочегонное средство «Триампур». Оно поможет вывести из организма лишнюю воду, которая задерживается в организме при приеме алкоголя. А также во время застолья стоит использовать и ферментные препараты, такие как «Креон» и «Мезим-форте». Они, в свою очередь, помогут с перевариванием пищи и не допустят чрезмерной нагрузки на желудочно-кишечный тракт, — заявила Андреева.

Ранее финансовый консультант Василий Еременко посоветовал составить план покупок перед тем, как отправляться в магазины во время распродаж для Нового года. По его словам, нужно составить список подарков и вещей, которые необходимо купить, а также пользоваться акциями, чтобы существенно сократить траты. При этом эксперт подчеркнул, что покупать по скидкам стоит только необходимые вещи.

Специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская ранее заявила, что цены на продукты в 2023 году должны расти равномерно на уровне инфляции, но возможны исключения. Она отметила, что перед Новым годом ожидается значительный рост цены на шампанское в магазинах, который может составить 41,4%.