Эксперт указала на продукты, которые стоит закупить до Нового года Аналитик Милашевская: рост цены на шампанское к Новому году составит 41%

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Специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская заявила, что цены на продукты в 2023 году должны расти равномерно на уровне инфляции, но возможны исключения. Перед Новым годом ожидается значительный рост цены на шампанское в магазинах, который может составить 41,4%, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Аналитик также указала на сильно дорожающие перед Новым годом праздничные деликатесы — икру и консервы. По ее мнению, есть смысл запастись ими заранее.

Кроме того, Милашевская напомнила об увеличении акциза на продажу сигарет и вейпов на 4% в 2023 году.

Ранее аналитики алкогольного рынка в России заявили, что популярные алкогольные напитки могут оказаться недоступными для россиян в Новый год. По словам производителей, игристые вина, французский коньяк и шотландский виски раскупают за пару дней. Основной причиной стали санкции, которые были введены против России, а также тот факт, что многие иностранные производители покинули Россию.