Врач назвал смертельно опасным соединение гриппа и коронавируса

https://static.news.ru/photo/86a91678-f28a-11ea-9e87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может привести к летальному исходу. О смертельной опасности подобного сочетания заявил врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

По его словам, грипп может обернуться осложнением — пневмонией. На фоне неё может обостриться другое хроническое заболевание. У больного могут наблюдаться проблемы с лёгкими, бронхами, носоглоткой. Что касается коронавируса, то он вызывает изменения в бронхолёгочной системе.

В результате, человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно — и так каждое из них бьёт по двум точкам как минимум, — рассказал медик в интервью aif.ru.

Он подчеркнул, что при соединении коронавируса и гриппа начинают проявляться сердечно-сосудистые проблемы и полиорганная недостаточность. В этом состоит сложность и смертельная опасность ситуации, убеждён Зайцев.

По словам врача, в группе риска находятся те, кто постоянно общается в социуме. В этом смысле чем больше контактов, тем выше риск заразиться, считает медик. По его словам, спортивным людям с крепким иммунитетом легче бороться с болезнью.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные работают над созданием единой вакцины, защищающей одновременно от гриппа и коронавируса. Над уникальным проектом работают сразу несколько групп специалистов. Об этом сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто. По его словам, препарат будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции. В настоящее время он находится на начальной стадии разработки, ему ещё предстоит пройти испытания на животных и серию клинических исследований.