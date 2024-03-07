Врач назвал косметическое средство, провоцирующее рак кожи Онколог Черемушкин: средства от прыщей могут провоцировать развитие рака кожи

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Некоторые косметические средства от прыщей могут провоцировать развитие рака кожи из-за бензола в составе, предупредил врач-онколог кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru. По его словам, этот компонент также содержится в лекарствах от розацеа и других инфекций. Однако, как правило, крупные компании никогда не превышают допустимую норму концентрации бензола, добавил эксперт.

Бензол содержится в некоторых косметических средствах от прыщей и входит в группу канцерогенных факторов. Как известно, канцерогены способствуют развитию рака, если доза и длительность их применения превышена. Ведь бензол также является одним из компонентов лекарств для лечения розацеа и других инфекционных заболеваний кожи. Крупные косметические компании никогда не позволят превышать его дозу, зная о том, что это может нанести вред, — объяснил Черемушкин.

Вместе с тем врач прокомментировал скандал в США, который разразился из-за обнаружения большой дозы бензола в косметике. По его словам, это могло случиться из-за ошибки на производстве. Чтобы обезопасить себя от подобных инцидентов, лучше покупать продукцию по рекомендациям профессиональных косметологов, добавил Черемушкин.

Ранее косметолог Николай Потекаев призвал мужчин перестать пользоваться средствами «три в одном». По его словам, количество кожного сала, толщина волос и микрофлора различаются на всех частях тела, поэтому для них нужно использовать разную продукцию.