Мужчин призвали перестать пользоваться средствами для гигиены «три в одном» Косметолог Потекаев призвал мужчин отказаться от средств для гигиены «три в одном»

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Мужчинам не рекомендуется покупать и пользоваться универсальными средствами для гигиены «три в одном», заявил РИА Новости главный внештатный дерматовенеролог и косметолог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев. По его словам, количество кожного сала, толщина волос и микрофлора различаются на всех частях тела, поэтому для них нужно использовать разную продукцию.

Чаще всего мужчины приобретают так называемые универсальные средства — «два в одном», «три в одном», не задумываясь о свойствах данной косметической продукции. При использовании таких средств необходимо помнить о том, что количество кожного сала, состояние микрофлоры кожи, толщина волос на коже волосистой части головы, лица и туловища различны. Поэтому рекомендуется использовать разные средства, — объяснил Потекаев.

Кроме того, не рекомендуется использовать средства своей второй половинки, добавил эксперт. По его словам, мужская кожа отличается от женской. В частности, она содержит намного больше коллагена, ее жирность также выражена намного сильнее, поэтому различные женские кремы могут навредить микрофлоре.

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